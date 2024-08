Bertschy, "a Cervinia la pista 5 pronta per lo sci di ottobre"

L'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, e il presidente della Cervino spa, Federico Maquignaz, hanno svolto un sopralluogo nella zona delle piste di Cervinia danneggiate dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi.

"Sono quasi stati ultimati i lavori di sistemazione della pista numero 5", che era rimasta gravemente colpita dall'evento calamitoso, spiega Bertschy. Dopo l'alluvione, uomini e mezzi sono stati all'opera per ripristinare il tracciato.

"A settembre - aggiunge l'assessore - si procederà con la sistemazione dell'impianto di innevamento artificiale e da ottobre la pista potrà essere di nuovo percorribile", in vista dell'avvio della stagione dello sci.

Il sopralluogo di oggi pomeriggio è stato utile anche, spiega Bertschy, "per fare il punto su un altro investimento importante, che è la nuova seggiovia del Goillet".



