"Aosta à Vélo", Natale Dodaro è il nuovo presidente

Natale Dodaro è il nuovo presidente di Fiab Aosta à Vélo. Succede a Giancarlo Bertalero, dimissionario per motivi personali. Dodaro, classe 1959, è stato eletto nell'assemblea del 20 agosto. È stato presidente regionale della Federazione ciclistica italiana per due quadrienni (dal 2004 al 2012) ed è anche stato nominato anche nel consiglio federale nazionale in nome e per conto delle regioni del Nord. Nel 2019 è stato tra i soci fondatori di Fiab Aosta à Vélo, di cui è stato vicepresidente fino al 2021. Da alcuni anni segue il Giro d'Italia come autista del direttore organizzativo.



