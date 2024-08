Cinquantasettenne scomparso a Roisan, ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia di Siro Vagneur, il cinquantasettenne di Doues che è scomparso da sabato scorso. E stato solo ritrovato il suo cappellino, oltre alla Fiat Panda parcheggiata e chiusa, sul greto del Buthier, a Roisan.

Per soccorritori potrebbe essere finitoto nel torrente. I carabinieri hanno visionato le telecamere della zona che sabato lo hanno ripreso mentre scendeva in auto da Doues verso Valpelline. Era solo. L'uomo vive da solo e non ha parenti stretti, a parte dei cugini che ieri pomeriggio hanno sporto denuncia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA