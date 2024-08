Morto il partigiano Giovanni Minellono, combatté a Cogne

L'Anpi della Valle d'Aosta ha annunciato, "con profondo cordoglio", la morte del partigiano Giovanni Minellono "Fulmine". "Era nato il 19 maggio del 1926 - si legge in una nota - a Sedriano, in provincia di Milano.

Un'infanzia difficile legata alla morte del padre in guerra, al trasferimento a Gressan, con la mamma e la sorella, alla morte della madre e alle ristrettezze economiche. A 14 anni l'assunzione allo stabilimento Cogne.

Nell'aprile 44 quando fu richiamato alle armi, disgustato per quanto stavano facendo i fascisti, non esitò a scegliere e si unì ai partigiani di Morion. A Giovanni fu assegnato il nome di battaglia Fulmine visto che era un ragazzo agile e veloce. Nell'estate del 1944 lui e la sua banda si spostarono a Cogne usando il trenino del Drinc. Il 2 novembre partecipò allo scontro con i nazi-fascisti durante la battaglia di Cogne. La superiorità numerica e di armi spinse il comandante Plik, Giuseppe Ferdinando Cavagnet, alla ritirata verso la Francia.

Ricordava con tristezza quella traversata durata 4 giorni e l'arrivo in Val d'Isère, dove naturalmente furono accolti come prigionieri di guerra fino alla Liberazione".



