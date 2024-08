Pont-Saint-Martin ricorda il bombardamento del 1944

"Dare corpo a memorie dei drammatici eventi del 1944, tramite una comunicazione autorevole, efficace e duratura sia nei significati che nei contenuti. A tale scopo è stato immaginato un impianto comunicativo 'vicino', in senso memoriale/emozionale, agli abitanti di Pont-Saint-Martin, ma anche rivolto ai visitatori occasionali della località, offrendo un cospicuo nucleo di informazioni, ricordi e testimonianze e presentando due consistenti e unici fondi fotografici provenienti, l'uno, dall'Istituto Luce-Cinecittà e l'altro, dai fotografi locali Ardissone, quest'ultimo già di proprietà comunale. Opere fotografiche d'inestimabile valore, non solo documentale, realizzate nei periodi successivi al bombardamento". Così l'amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin si prepara a celebrare l'ottantesimo anniversario del bombardamento alleato: il 23 agosto 1944, alle 17,30, sedici aerei B25 americani, con la missione di distruggere ponti e strade per ostacolare i movimenti dell'esercito tedesco, sorvolano Pont-Saint-Martin e lasciano il loro carico di bombe. Il numero dei morti e dei dispersi registrati varia da 130 a 182, i feriti sono 400.

Le installazioni nel Borgo intendono rafforzare la memoria della cittadinanza ed al contempo veicolarne la notizia anche ad altri soggetti, che attraversano inconsapevolmente i luoghi del bombardamento. Il Museo nella casa forte 'l Castel propone una comunicazione che coniuga autorevolezza storica e rievocazione emozionale, riportandoci ai drammatici giorni dell'agosto '44, ma anche all'incerta nostra contemporaneità. Il progetto è arricchito dalla mostra delle fotografie dei fratelli fotografi Ardissone.

Con l'intento di contestualizzare ai giorni nostri il dramma e l'orrore della guerra, inoltre, a Villa Michetti è stata allestita la mostra fotografica "Ukraine: The Russian Invasion" del fotoreporter Fabio Bucciarelli. La commemorazione ufficiale è prevista il 23 agosto in piazza IV Novembre: dopo la Messa officiata dal vescovo Franco Lovignana sono previsti gli interventi delle autorità, a partire dal presidente della Regione e dal Sindaco di Pont-Saint-Martin.



