Sindaci valdostani chiedono modifica su rimborsi spese

Con una lettera inviata alla Regione il comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta "chiede al legislatore di considerare l'opportunità di circoscrivere il divieto del rimborso spese per i sindaci, nonché per i presidenti delle Unités, al territorio dell'Unité stessa, mediante una modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23/2001". Il documento è firmato dal presidente del Cpel, Alex Micheletto.

La richiesta parte da una considerazione sul rimborso spese assegnato ai consiglieri regionali: "Se da una parte è comprensibile che i consiglieri regionali, che espletano il proprio mandato sull'intero territorio regionale e godono della diaria, non abbiano diritto a rimborsi spese per le missioni sul territorio regionale, dall'altra non pare invece corretto applicare la medesima regola ai sindaci locali". "Si tratta del medesimo criterio di limitazione - prosegue la lettera - ma lo stesso è applicato a situazioni sostanzialmente diverse, sia per l'entità della diaria, sia per l'ambito territoriale di competenza". La missiva è stata inviata i presidenti Testolin e Bertin.



