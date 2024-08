Attesi temporali sparsi, scatta l'allerta gialla

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' per versanti e torrenti valido nelle valli del Gran Paradiso e sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera, dalla Valgrisenche a Cervinia passando per Courmayeur e l'area del colle del Gran San Bernardo.

Il bollettino, emesso domenica, è valido sino alla mezzanotte di oggi. A causa dei "temporali sparsi" attesi nel pomeriggio saranno possibili "fenomeni localizzati di colate detritiche su piccoli bacini montani dell'ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 chilometri quadrati), cadute di massi e frane superficiali, causando danni localizzati alle infrastrutture e interruzioni temporanee della viabilità, problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati ed esondazione di rivi secondari".

Le precipitazioni attese sono "deboli localmente moderate" e lo zero termico è previsto tra i 4.400 e i 4.500 metri di quota.

Per la vallata centrale e la Bassa Valle sono inoltre segnalate temperature in rialzo.



