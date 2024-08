Allerta ghiacciaio in Val Ferret, chiusa la strada per Rochefort

Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha disposto con un'ordinanza il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort, in Val Ferret. Lo stop è scattato domenica alle 18.30: è relativo all'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri, e segue il bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' per versanti e torrenti diramato dal Centro funzionale regionale.

Lo scenario attuale del ghiacciaio di Planpincieux coinvolge un volume di ghiaccio a potenziale crollo compreso tra 120 mila e 200 mila metri cubi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA