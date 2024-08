Alluvione in Valle d'Aosta, via a sospensione rate sui prestiti

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è in arrivo la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a beneficio delle aziende colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi in Valle d'Aosta.

Una circolare di oggi di Mediocredito centrale prevede infatti "per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 luglio 2025), una sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale dei medesimi mutui".

La decisione è stata presa sulla base dell'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile del 1 agosto scorso, relativa a 'Primi interventi urgenti di protezione civile' a seguito degli eventi alluvionali di fine giugno.

Come già disciplinato con una circolare del 2023, il Consiglio di gestione ha deliberato di "confermare d'ufficio la garanzia del Fondo per la nuova maggior durata, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti la variazione in aumento della durata a seguito della sospensione concessa ai sensi di quanto previsto dal provvedimento di riferimento" e di "non procedere alla quantificazione del maggior aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia".



Zucchi, aiuto alle imprese dopo decisione del ministro Urso

“La circolare è conseguenza della decisione assunta da ministro delle Attività produttive e Made in Italy, Adolfo Urso, con il quale siamo stati in costante contatto ed è avvenuta a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Protezione civile Nello Musumeci”. Così il presidente di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, Alberto Zucchi, commenta la sospensione - decisa oggi da Mediocredito centrale - del pagamento delle rate dei prestiti per le piccole e medie imprese valdostane colpite dall'alluvione.

