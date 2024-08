Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista francese di 20 anni

Un alpinista francese di 20 anni, Loic Hallouin, originario di Tolosa, è morto dopo essere precipitato sul colle Eccles, nel massiccio del Monte Bianco.

Il corpo senza vita è stato recuperato sul versante del ghiacciaio del Freney, nella crepacciata terminale, dopo una caduta di almeno 400 metri. Sul posto, intorno alle 6, è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano, con il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves che si occupa degli accertamenti sull'accaduto.

Insieme a due connazionali, di 20 e 19 anni, Hallouin era partito nella notte dal bivacco Eccles (a 3.860 metri di quota) per scalare il Pilone centrale del Freney, pilastro di granito che dal ghiacciaio del Freney arriva fin quasi alla cima del Bianco. In base a una prima ricostruzione, è precipitato dopo essere scivolato su una pietra che si è spostata sotto a un suo piede: in quel passaggio i tre erano slegati e lui procedeva per primo. I due amici che erano con lui l’hanno visto cadere e poi scomparire. L'incidente è avvenuto a circa 4.000 metri di quota, durante la salita. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, per le operazioni medico legali e il riconoscimento ufficiale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA