Violenza sessuale nei giardini Lussu ad Aosta, arrestato un uomo

Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane.

Alle 5.15 di domenica 28 luglio - hanno ricostruito i carabinieri - la donna stava percorrendo a piedi i giardini Emilio Lussu ad Aosta, quando è stata aggredita e spinta terra.

La sua reazione ha costretto alla fuga l'uomo che, prima di allontanarsi, è riuscito a prenderle il telefono.

Sul posto sono arrivati i carabinieri. "Il primo intervento dei militari della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Aosta - si legge in una nota dell'Arma - consentiva di dare i primi elementi investigativi che venivano elaborati dai militari della sezione operativa dello stesso reparto, i quali nel corso di una breve ma complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Aosta, consentiva prima di identificare con certezza l'autore del fatto e poi rintracciarlo la sera del 30 in Saint-Pierre".

Il parco dove è avvenuta l'aggressione, vicino al tribunale di Aosta e alla stazione ferroviaria, è caratterizzato da una scarsa illuminazione notturna e già in passato era stato teatro di episodi di criminalità.



