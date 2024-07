Centauro valdostano morto sull'Appia a Latina, un arresto

E' stato arrestato dai carabinieri di Latina per omicidio stradale l'autista del furgone contro il quale si è scontrato Giuseppe Sposato, 47 anni di Aymavilles, morto ieri in un incidente stradale. Il conducente, un corriere di 30 anni residente a Latina, è risultato positivo al consumo di sostanze stupefacenti e si trova ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno, alle porte di Latina, sulla via Appia, all'altezza di Borgo Faiti. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, il furgone è stato urtato dalla moto di Sposato, che era intento a effettuare un sorpasso. Per il motociclista valdostano, finito contro un albero, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. In sella con lui c'era con la compagna, Nicoletta Zanetti, di 52 anni, residente in Valle d'Aosta, ora ricoverata in ospedale a Roma.

La donna è fuori pericolo.



