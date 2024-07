Incidente sull'Appia a Latina, morto un centauro valdostano

Si chiamava Giuseppe Sposato, di 47 anni, di Aymavilles, l'uomo morto ieri in un incidente stradale avvenuto sull'Appia nei pressi di Borgo Faiti, alle porte di Latina. Viaggiava sulla sua moto Yamaha insieme alla compagna di 52 anni, Nicoletta Zanetti, anche lei di Aymavilles, quando, per cause da accettare, si è scontrato con un furgone Fiat Ducato.

La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata trasportata in elicottero. La coppia era in vacanza. Il corriere al volante del furgone non è condizioni preoccupanti. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.

In base a una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto mentre il furgone stava svoltando a sinistra per effettuare una consegna in una stradina al lato della via. Dopo l'impatto, la Yahama ha finito la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata, non lasciando scampo a Sposato.



