Auto, in Valle d'Aosta il mercato dell'usato cresce del 12%

Nel primo semestre 2024 il mercato delle auto usate in Valle d'Aosta ha registrato una crescita del +12,3% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (4.067) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fonte Aci), un dato superiore alla media nazionale (+8,9%). Inoltre, sempre nei primi sei mesi dell'anno, nella regione crescono sensibilmente le radiazioni (1.547, +13,6%), ovvero la cancellazione delle vetture dal Pubblico registro automobilistico.

A livello nazionale, il budget di spesa per l'acquisto di un'auto di seconda mano è di circa 16.000 euro; i prezzi medi delle auto in vendita in Valle d'Aosta nel primo semestre 2024 restano sostanzialmente stabili rispetto all'anno prima (17.900 euro, +0,9%).

Sono questi alcuni dati emersi dall'osservatorio di AutoScout24, marketplace automotive online, sull'andamento del mercato delle auto usate nel primo semestre in Valle d'Aosta.

Secondo i dati interni del portale, il 46,7% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel primo semestre 2024 riguarda vetture diesel; seguono le auto benzina con il 46,2% e le ibride (3,9%), mentre la quota di auto elettriche rappresenta solo l'1,2% delle richieste totali Tra le auto più richieste, nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche tra le ibride c'è la Fiat Panda e tra le elettriche la Tesla Model 3.



