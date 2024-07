A Cervinia scatta lo "Shopping solidale"

Lo hanno denominato "Shopping solidale" il mercatino organizzato nella via centrale di Breuil-Cervinia e promosso dai commercianti della località, in modo particolare dalle attività colpite dall'alluvione di fine giugno. "Fino all'8 settembre sulle bancarelle dislocate in via Carrel - è spiegato in una nota - si possono trovare capi di abbigliamento, accessori e calzature danneggiati dall'acqua e dal fango, ancora in buono stato e in vendita a prezzi scontati.

Merce che per ovvie ragioni non può più essere considerata come nuova, ma che è ancora fruibile". Obiettivo dell'iniziativa - supportata dall'amministrazione comunale - è "aiutare, anche se solo in parte, a far ripartire gli imprenditori colpiti dall'evento, oltre a evitare lo smaltimento di ulteriore materiale".

