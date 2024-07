Marco Camandona completa collezione 8.000 metri

Marco Camandona entra nella storia dell'alpinismo. Salendo sulla cima del Gasherbrum 1, in Pakistan, ha completato la scalata di tutti i 14 Ottomila metri della terra. Per le sue ascensioni non ha mai usato ossigeno supplementare. E' il 41/o scalatore (il ventesimo senza ossigeno) a riuscire nell'impresa: il primo è stato Reinhold Messner, gli altri italiani sono Sergio Martini, Silvio Mondinelli, Abele Blanc, Mario Panzeri, Nives Meroi e Romano Benet (a Fausto De Stefani è stata contestata la cima del Lhotse).

Camandona è arrivato sulla cima del Gasherbrum 1 assieme al cognato Dante Luboz, i due ora sono al campo 2 in buone condizioni fisiche e domani rientreranno al campo base. Della spedizione fa parte anche Abele Blanc, con cui Camandona ha iniziato a scalare gli Ottomila.



