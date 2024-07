Cogne riapre, sindaca Aymavilles 'una giornata tanto attesa'

"Non avere il collegamento con Cogne e, per gli stessi abitanti l'impossibilità di scendere per lavorare, provoca grandi disagi. Assolutamente sì", la riapertura della strada regionale scattata stamane era molto attesa. Lo spiega Loredana Petey, sindaca di Aymavilles, il comune più a valle, dove si trova un tratto della strada regionale ricostruita dopo i danni provocati dall'alluvione del 29 giugno scorso.

"Il nostro comune - ricorda Petey - si è subito attivato per permettere la realizzazione dei lavori che oggi hanno portato finalmente alla riapertura della strada. Avevamo due frazioni isolate, che sono Sylvenoire e Vieyes, oltre alla strada che non c'era più. Quindi grazie poi agli elicotteri ed essendo in contatto con gli abitanti di Vieyes potevamo portare su generi alimentari e tutto quello di cui avevano bisogno. Quindi direi che l'organizzazione è stata eccezionale: un sistema Valle d'Aosta che ha funzionato, e siamo molto felici di questo".





