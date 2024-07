Le Luci di Lug, viaggio nella storia celtica al Castello di Cly

Il castello di Cly ospiterà sabato 3 e domenica 4 agosto il festival 'Le Luci di Lug', un evento rievocativo e divulgativo del patrimonio di conoscenze storiche, artistiche e artigiane del mondo celtico.

Organizzato dalle associazioni Clan Arpenax Valle d'Aosta e Il Maniero di Cly, con il sostegno del Consiglio Valle e dell'Office régional du tourisme, il patrocinio del Comune di Saint-Denis e la collaborazione della Pro loco, il festival mira a valorizzare la storia e la cultura celtica attraverso due giornate ricche di attività, laboratori, conferenze, spettacoli e musica oltre che per promuovere il territorio di Saint-Denis e il sito del castello di Cly. L'evento rappresenta un'occasione per immergersi nelle tradizioni del passato e per vivere un'esperienza tra i misteri e le meraviglie dell'antica cultura celtica.

La giornata di sabato 3 agosto inizierà alle 10, con l'apertura del festival e delle attività didattiche, seguita alle 11 dal rituale di apertura. Dalle 11.30, adulti e bambini potranno partecipare ad attività di rievocazione, conferenze e visitare il mercatino artigianale. Gli stand chiuderanno alle 13 per poi riaprire alle 14.30 con una ripresa delle attività pomeridiane. Alle 17.30, i visitatori potranno godere di un aperitivo offerto da 'La Crotta di Vegneron'; la serata proseguirà con lo spettacolo 'Il banchetto celtico' e una cena organizzata dalla Pro loco di Saint-Denis alle 19, il concerto di violini dei 'Violons Volants' alle 21 e si concluderà alle 22.30 con l'accensione del 'fuoco sacro'.

La giornata di domenica riprenderà alle 10 con lo stesso programma del sabato fino alla chiusura del festival, prevista per le ore 17.

Non è necessaria alcuna prenotazione per partecipare alle varie attività.



