Nel secondo trimestre aumentano le imprese in Valle d'Aosta

Le imprese registrate in Valle d'Aosta al 30 giugno scorso sono 12.378, con un aumento dello 0,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno (+44 imprese) ma in calo rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano 12.388 (-0,1%). Lo rende noto la Chambre Valdôtaine. Nel secondo trimestre le nuove imprese registrate sono state 165, mentre le cancellazioni non d'ufficio sono state 103, con un saldo positivo di +62, "a testimonianza di una positiva dinamica del tessuto imprenditoriale".

Il tasso di crescita si attesta ad un valore di +0,5%, in calo rispetto allo stesso periodo del 2023 (+0,98%) ma in linea rispetto al valore registrato a livello nazionale (+0,50%) così come rispetto alla prestazione del Nord Ovest (0,56%).

Prendendo in esame i diversi settori economici si evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2023, una crescita dei comparti delle costruzioni (+1,3 % e +32 imprese), dei servizi alle imprese (+1,2% e +20 imprese), del turismo (+0,9% e +17 imprese) e dell'industria (+0,9% e +8 imprese). Segno lievemente negativo per il comparto agricolo (-0,5% e -7 imprese) mentre si conferma anche per questo trimestre il momento di difficoltà del commercio (-1,9% e -37 imprese).

Nel comparto artigianale, al secondo trimestre 2024 le imprese iscritte al Registro sono 3.612 imprese, con un aumento dello 0,7% (+25 imprese) rispetto allo stesso periodo del 2023 ma un calo dello 0,4% (-13 imprese) rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. Nel dettaglio, prosegue la crescita del settore edile che vede aumentare di 15 unità lo stock di imprese rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+0,8%).

In merito alla forma giuridica delle imprese si conferma il tasso di crescita positivo dalle società di capitale (+0,96%), così come delle ditte individuali (+0,5%) e delle società di persone (+0,21%).



