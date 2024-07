Sapia, "preoccupano le possibili conseguenze dell'alluvione"

"A destare preoccupazione in questo momento sono le possibili conseguenze derivanti dai recenti eventi calamitosi sia in termini di danni diretti alle imprese, sia delle possibili ripercussioni che potranno avere in termini di sviluppo della stagione estiva. Importante sarà poi anche valutare, in autunno, l'impatto che potrà avere sul comparto edile la diminuzione degli interventi derivanti dal superbonus".

Così Roberto Sapia, presidente della Chambre Valdôtaine.

"Anche il secondo trimestre dell'anno conferma la buona salute delle nostre imprese che si concretizza con in una dinamica di iscrizioni e cessazioni che testimonia una buona vitalità del tessuto economico", dice Sapia in merito all'andamento delle imprese registrate nel secondo trimestre, aumentate dello 0,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno (+44 imprese) ma in calo rispetto allo stesso periodo del 2023, quando erano 12.388 (-0,1%). "In un contesto - spiega - che registra la crescita di quasi tutti i settori, permangono le difficoltà in particolare del comparto commerciale, ma anche di quello agricolo nei confronti dei quali sarà necessario prestare la massima attenzione".



