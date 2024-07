Valle d'Aosta aperta, "flash mob per la doppia preferenza"

Per chiedere che nella nuova legge elettorale regionale venga inserita la doppia preferenza di genere, domani pomeriggio alle 14,45 sotto palazzo regionale, la coalizione politica Valle d'Aosta aperta ha organizzato un flash mob. ''Da domani - spiegano Raimondo Donzel (Area democratica), Patrizia Pradelli (M5s) e Carola Carpinello (Adu Vda) - ogni mercoledì quando è previsto il Consiglio Valle faremo un piccolo flash mob per chiedere che la doppia preferenza di genere venga messa nella legge regionale che è in discussione in Regione. Per noi, è imprescindibile e fondamentale. La preferenza di genere è democrazia partecipata e non è un aspetto che si può barattare''.

''In questo momento, ci sembra - aggiungono - che la discussione sulla legge elettorale sia questione dei soli 35 consiglieri, ma non può e non deve essere così, riguarda tutti i partiti, anche quelli non rappresentati in Consiglio regionale, che devono essere ascoltati''.

Per chiedere la rappresentatività di genere nella prossima legge elettorale, Valle d'Aosta Aperta ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ''Da quattro anni - sottolineano i tre esponenti politici - tergiversano su improbabili riforme della legge elettorale regionale e non intendono recepire la nostra richiesta di fondo, che raccoglie l'esigenza di parità di genere espressa dalla società italiana tutta: introdurre la doppia preferenza di genere, come per altro già fatto per la legge elettorale dei comuni valdostani''.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA