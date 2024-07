Disabilità, nel 2026 due alloggi domotici di co-housing

La giunta regionale ha approvato l'istruttoria per garantire, dal 1/o gennaio 2025 al 31 marzo 2026, la realizzazione di due gruppi appartamento in favore di persone con disabilità beneficiarie di servizi e di interventi previsti nel proprio progetto di vita. La delibera - ha spiegato in conferenza stampa l'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo, Marzi - arriva a seguito dell' approvazione dello schema di convenzione, nel maggio 2023, tra la Regione e il Comune di Saint Marcel, per la realizzazione del progetto 'Casa Domotica' a valere su finanziamenti assegnati nell'ambito del Pnrr.

L'abitare autonomo sarà realizzato in alloggi domotici di co-housing, per promuovere l'indipendenza dal contesto familiare e l'integrazione sociale. In tal senso, la co-progettazione dovrà favorire soluzioni organizzative adatte a garantire un clima familiare, il rispetto degli spazi e dei desideri dei singoli, l'autodeterminazione e la partecipazione attiva dei beneficiari delle singole persone.

Saranno coinvolte almeno 12 persone con disabilità, suddivise in due gruppi appartamento presso l'immobile 'Maison Equipée' di proprietà del comune di Saint Marcel, alle quali dovrà essere garantito un percorso vita autonoma di co-abitazione, anche sperimentando modalità di assistenza e di accompagnamento a distanza.

Sono previsti un progetto personalizzato attraverso una valutazione da parte dell'équipe multidimensionale, l'attivazione dei sostegni, il reperimento di alloggi e il loro adattamento con dotazione domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento e l'attivazione degli aiuti a distanza e domiciliari. Sarà fornita inoltre la strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto e verranno attivate azioni di collegamento in rete tra servizi sociali, agenzie formative, Asl, servizi per l'impiego ai fini di tirocini formativi, anche in modalità on line.





