Housing sociale, a Sarre inaugurato l'appartamento 'L'Aquilegia'

E' stato inaugurato nei giorni scorsi 'L'Aquilegia', un'abitazione che apre anche in Valle d'Aosta la sperimentazione dell'housing sociale. Si tratta di una formula di accoglienza dedicata alle persone anziane autosufficienti e alla realizzazione di azioni volte a favorire l'invecchiamento attivo, ma anche a prevenire la fragilità della popolazione anziana con il fine di contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva.

Il progetto è stato finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito degli accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. La Regione Valle d'Aosta è titolare dell'istruttoria di co-progettazione per la realizzazione di azioni volte ad ampliare l'offerta abitativa in favore di persone anziane in difficoltà economica al fine di favorirne l'inclusione sociale, la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta è ente capofila della co-progettazione e proprietaria dell'immobile e la Cooperativa sociale Enaip Vallée d'Aoste ente gestore del servizio sperimentale di accompagnamento rispetto all'invecchiamento attivo.

"Questo progetto - afferma l'assessore alla Sanità e politiche sociali, Carlo Marzi - rappresenta un passo significativo nel contesto di una società che sta invecchiando rapidamente e che quindi ci pone davanti a nuove sfide per il benessere delle persone anziane. La realizzazione di questa struttura evidenzia la grande attenzione da sempre dedicata alle persone anziane che vivono su un territorio di montagna complesso come il nostro, dando loro anche un posto dove vivere con dignità, sicurezza trovando compagnia e supporto".

L'immobile 'L'Aquilegia', un appartamento la cui capienza massima è per cinque persone, è stato recentemente oggetto di riqualificazione in vista del progetto ed è dotato di un'area verde adibita ad orto. Ai beneficiari del progetto di housing sociale verrà garantito l'accompagnamento all'abitare e alla cura condivisa della casa, da parte di operatori ed educatori professionali che collaboreranno con i servizi del territorio, e il coinvolgimento in attività volte alla promozione della socializzazione e al mantenimento delle capacità fisiche, cognitive e sociali.



