Carrefour, a Pollein il primo corner con prodotti solo regionali

E' stato inaugurato oggi, all'ipermercato Carrefour di Pollein, alle porte di Aosta, un corner con prodotti totalmente regionali, con l'obiettivo di promuovere e celebrare le eccellenze enogastronomiche della Valle d'Aosta. Si tratta del primo dedicato esclusivamente a una regione inaugurato da Carrefour in Italia. Nei prossimi mesi, l'azienda intende aprire altri due corner analoghi, uno in Friuli-Venezia-Giulia e l'altro in Piemonte, dopo che ad aprile ne era stato inaugurato uno a Milano con tutte le eccellenze del Made in Italy.

Nel punto dedicato alla Valle d'Aosta si possono trovare Fontina Dop, miele, marmellate, prosciutto e lardo, vini, distillati e prodotti ortofrutticoli come le mele. Il progetto ha tra i collaboratori anche gli associati della cooperativa Cofruits.

"Siamo molto orgogliosi di celebrare con i nostri partner questa importante iniziativa sul territorio della Valle d'Aosta, una terra con una tradizione gastronomica ricca di prodotti tipici di alta qualità", ha commentato Christophe Rabatel.

"Siamo certi - ha aggiunto - che questa iniziativa ci consentirà di diffondere ancor di più il valore della produzione agroalimentare italiana, sia in Italia che all'estero". Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, "la presenza dell'amministrazione e dei sindaci è un segno di riconoscenza soprattutto per i nostri produttori che operano nelle varie filiere. Mettere in rilievo il lavoro del territorio e le sue peculiarità è vincente. Essere qui è fondamentale per noi. Il vostro merito è di avere attenzione al territorio e alle sue peculiarità". Presenti all'inaugurazione anche gli assessori regionali Luciano Caveri, Giulio Grosjacques, Marco Carrel e Davide Sapinet.



