E. Guichardaz, per rilanciare Cogne scelta una foto sbagliata

"Ma che bello il Gran Paradiso! Nemmeno lo riconoscevo...". La consigliera regionale valdostana Erika Guichardaz (Progetto civico progressista) critica in un post l'immagine scelta per la campagna pubblicitaria post-alluvione, in cui la Regione comunica che "la Valle d'Aosta ti accoglie sempre. Da sabato 27 luglio potrai tornare a Cogne, con la riapertura della strada che conduce ai piedi del Gran Paradiso". Nella foto, apparsa su quotidiani nazionali, due persone passeggiano ai piedi del massiccio del Monte Bianco, quindi ben lontano da Cogne.

"Forse - scrive Erika Guichardaz - qualche spiegazione da parte di chi ha dato l'ok a questa campagna pubblicitaria sarebbe necessaria. Dopo voler 'mettere le ali' a Cogne, pensare di sfruttare un disastro per rilanciare una funivia e aver ricevuto mille disdette anche in posti che non sono stati minimamente toccati dagli eventi alluvionali, ora anche questa".





