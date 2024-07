Casinò, Ernst & Young "sostenibile il piano da 42 milioni"

In base a una stima conservativa, si ottiene una generazione di cassa di 6,3 milioni l'anno. Il piano investimenti pari a circa 42 milioni, tenuto conto della cassa disponibile e del completo soddisfacimento dei debiti concordatari, risulta sostenibile: la Casinò de la Vallée spa a fine 2027 avrà in cassa 12 milioni di euro, pari alla soglia di liquidità di 'sicurezza' per la continuità aziendale. I dati emergono dallo studio sul rilancio della casa da gioco valdostana commissionato a Ernst & Young da Finaosta.

Ipotizzando invece una riduzione della generazione di cassa del 50%, il piano investimenti non risulterebbe del tutto sostenibile: la cassa a fine 2027 arriverebbe a valori molto inferiori, circa 2,3 milioni di euro, rispetto alla soglia di sicurezza (circa 12 milioni), in funzione di eventi oggi non prevedibili. Una situazione che potrebbe verificarsi ad esempio, ipotizza Ernst & Young, nel caso di un incremento rilevante del costo del personale per fisiologiche richieste post-concordato o per la riduzione dei ricavi per contrazione della clientela Vip.





