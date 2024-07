Aosta, due alberi di 25 metri crollano su due auto in sosta

Due alberi alti 25 metri sono caduti la notte scorsa su due auto parcheggiate nel quartiere Cogne di Aosta, in via Pollio Sallimbeni.

Un olmo, il secondo di un filare di otto, "all'improvviso e senza cause esterne" è crollato al suolo, abbattendone un altro, anch'esso caduto, fa sapere l'amministrazione comunale. Due auto in sosta, un'utilitaria e un veicolo commerciale leggero, sono state travolte e gravemente danneggiate. "Fortunatamente, data l'ora, non sono state coinvolte persone", sottolinea il Comune.

I due alberi caduti, alti circa 25 metri e di un'età stimata di 70 anni, "appaiono in salute e con un tronco sano, ma con un apparato radicale molto poco sviluppato e atrofizzato". Le piante - ricorda l'amministrazione comunale - erano state oggetto di una leggera potatura circa tre anni fa. I tecnici dell'Ufficio verde pubblico coadiuvati dai responsabili del verde sono al lavoro per le prime analisi, anche per valutare lo stato degli ulteriori sei olmi rimanenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. L'area è stata messa in sicurezza e chiusa alla circolazione tra gli incroci con le vie Cavagnet e Liconi, da parte della polizia locale e dal Corpo di protezione civile comunale.



