Rinnovato il portale del turismo valdostano lovevda

Una nuova veste grafica, con contenuti pubblicati in cinque lingue e migliaia di schede informative: è online la versione rinnovata del portale ufficiale del turismo valdostano, lovevda.it. Il portale è gestito dall'assessorato regionale Turismo, sport e commercio in collaborazione con l'Office régional de tourisme, ed è il cuore della comunicazione dell'offerta turistica della Valle d'Aosta sul mercato italiano e su quelli esteri. Allo stesso tempo, il sito è uno strumento di informazione per gli operatori sul territorio e per i turisti che intendono pianificare un soggiorno o tenersi aggiornati in loco sulle iniziative di attualità. Sono più di un milione le visite registrate nei primi sei mesi del 2024.

"Il sito conta, solo in italiano, oltre 600 pagine pubblicate. A queste si affiancano - fa sapere l'assessorato al Turismo - migliaia di schede informative di dettaglio, presenti nella banca dati di supporto al portale e raggiungibili tramite le ricerche interne al sito. Nella sola estate 2024 sono presenti 2.300 schede, solo relative a eventi e attività organizzate, aggiornate costantemente dagli uffici del turismo".

L'assetto grafico rinnovato, ottimizzato per la fruizione da dispositivi mobili, è stato pensato per "migliorare l'esperienza di navigazione da smartphone e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e variegato".

L'organizzazione dei contenuti è stata "modificata e migliorata ma non stravolta: la scelta va incontro ai frequentatori abituali del sito, che trovano una configurazione familiare, ma si rivolge anche ai nuovi fruitori che sono agevolati nella scoperta dell'offerta turistica dalla regione".

"Lovevda - spiega l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques - ha la forza di raccogliere dentro di sé le tante anime della nostra regione, andando a raccontare la pluralità dell'offerta turistica. Il viaggiatore che è interessato a scoprire la Valle d'Aosta trova i frutti di un lavoro continuo, che oggi acquista una veste grafica più adeguata e funzionale".

"Il lavoro di collaborazione - dichiara l'assessore all'Innovazione, Luciano Caveri - con il dipartimento Innovazione e agenda digitale e con Inva, mi pare che abbia consentito al Turismo di avere uno strumento completo e duttile.

E, assieme al collega Grosjacques, studieremo ulteriori soluzioni nuove e soprattutto all'avanguardia a servizio della clientela interessata alle bellezze della nostra Valle".



