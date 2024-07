Sole 24 ore, Nuti 51/o nella classifica di gradimento dei sindaci

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, si piazza al 51/o posto della Governance poll 2024, la particolare classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il primo cittadino di Aosta ha ottenuto un gradimento del 52,5%, 0,8 punti in meno rispetto al 2023.

Più in generale, emerge un calo di popolarità della maggior parte dei primi cittadini. Solo un sindaco su quattro incrementa il consenso rispetto al giorno delle elezioni. Tra questi, la migliore performance è quella di Clemente Mastella, Benevento (+6,3%), seguito da Jamil Sadegholva di Rimini (+6,2%) e Luigi Brugnaro, Venezia (+5,9%). Per ben tre sindaci su quattro si è invece registrato un calo. Tra i sindaci è Michele Guerra (Parma, 63%) il vincitore del Governance Poll 2024.

Tra i presidenti di Regione, ottiene il primo posto Massimo Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 68%. Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige non vengono prese in considerazioni in quanto non prevedono l'elezione diretta del presidente della Regione.



