Precipitano in Val Ferret, morti due alpinisti. Un altro è disperso sul Bianco

Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, a causa del probabile cedimento di un ancoraggio. Un terzo alpinista rimasto in parete è riuscito a dare l'allarme ed è stato recuperati a quota 3.500 metri con il primo sorvolo l'elicottero del Soccorso alpino valdostano. I corpi degli altri due compagni scalata sono stati recuperati senza vita.

Le operazioni di polizia giudiziaria sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves. In base a una prima ricostruzione, i due alpinisti morti sono precipitati per almeno 200 metri. Secondo quanto si è appreso sono entrambi piemontesi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sul Mont Greuvetta, nel massiccio del Monte Bianco. In queste ore il loro compagno di scalata viene ascoltato dai militari del Sagf di Entrèves per chiarire la dinamica dell'accaduto.





