Morto un alpinista anche sul lato francese del Monte Bianco

Oltre ai due alpinisti morti sul Mont Greuvetta e a quello disperso sotto al rifugio Gonella - tutti sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco - oggi si registra anche una vittima sul lato francese del 'tetto delle Alpi'. Si tratta di un uomo di 34 anni, originario della regione di Parigi, precipitato per centinaio di metri.

L'incidente è avvenuto stamane, nell'ultimo tratto della cresta Mettrier, sui Domes de Miage, montagna che culmina a 3.673 metri e che si trova lungo linea di confine con l'Italia.

Al momento della caduta - riferiscono i media francesi - l'alpinista non era legato al suo compagno di scalata, che ha dato l'allarme. Il corpo senza vita è stato recuperato in elicottero dai gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix.





