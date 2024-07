Pcp, "rendere utilizzabile trenino Cogne-Pila per le emergenze"

"Vi è la necessità di un intervento urgente per rendere utilizzabile in questa situazione di emergenza l'infrastruttura ferroviaria che permette di collegare Pila con Cogne e che da dieci anni si trova in stato di abbandono". Lo ribadisce il gruppo Progetto civico progressista che depositato in tal senso una risoluzione durante la discussione in Consiglio Valle sull'alluvione del 29 giugno scorso.

"La struttura può essere agevolmente utilizzata con alcuni interventi di adeguamento - sottolineano le consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz - per i quali sarebbe opportuno il coinvolgimento del Reggimento Genio ferrovieri che ha l'esperienza e l'attrezzatura necessaria e che anche lo scorso anno, in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna, è intervenuto per risolvere problemi sulle infrastrutture ferroviarie" Le due consigliere hanno informato il Consiglio che "il materiale rotabile per far funzionare in emergenza la ferrovia pare essere ancora reperibile e che anche le nove carrozze a suo tempo costruite appositamente per il collegamento Pila-Cogne, e poi cedute ad una società lombarda, sono recuperabili e utilizzabili".

"Tutta la minoranza ha votato a favore dell'immediata discussione della risoluzione - scrive Pcp - mentre la maggioranza si è opposta e di conseguenza la risoluzione sarà trattata in coda ai lavori del Consiglio, con il rischio concreto di un rinvio, considerati i numerosi punti all'esame dell'Aula. "Un atteggiamento assurdo e sconcertante vista la sollecitazione avanzata dal Presidente Testolin a tutti i gruppi a collaborare fattivamente per affrontare insieme la difficile situazione" concludono le consigliere di Pcp.



