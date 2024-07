Primo intervento di elisoccorso notturno in Valle d'Aosta

Primo intervento di elisocccorso notturno in Valle d'Aosta. E' accaduto la notte scorsa nella zona del rifugio Bezzi, in Valgrisenche. Cinque escursionisti belgi, partiti dal rifugio Chalet de l'Epée, hanno sbagliato sentiero ed uno si è infortunato ad un arto inferiore. Il Soccorso alpino valdostano e il 118 sono giunti sul posto con l'elicottero verso le 23. Il ferito è stato portato in ospedale per le cure necessarie. Gli altri, tutti illesi, sono stati portati a valle.



