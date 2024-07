La Protezione civile ha decretato l'"allerta gialla" in Valle d'Aosta per criticità idrogeologica.

Il provvedimento - in vigore fino alle 23.59 di domenica - riguarda il settore occidentale e centrale della regione alpina.

"Le precipitazioni forti a carattere temporalesco - si legge nel bollettino di allerta - possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell'ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali". In particolare "nelle valli di Cogne e Valtournenche visti i dissesti pregressi, i possibili rovesci attesi da sabato mattina, possono riattivare situazioni instabili, innescando colate detritiche e/o esondazioni di torrenti già alluvionati causando interruzioni temporanee della viabilità, danni ad infrastrutture attività antropiche e opere temporanee".



