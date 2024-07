Maltempo in Valle d'Aosta, chiuse valli Ferret e Veny

A seguito dell'allerta gialla meteo della Protezione civile regionale, il Comune di Courmayeur ha emanato un'ordinanza che dispone la chiusura della val Ferret e della val Veny. In dettaglio dalle 9 del 6 luglio è istituito "il divieto di transito pedonale e veicolare sulla Strada della Val Ferret dalla sbarra della Palud fino a località Planpincieux" e "il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la pista della sabbiera della Val Veny (Piazzale Funivie Val Veny/ Plan Ponquet). Inoltre in val Ferret "per rischio glaciologico" legato al ghiacciaio sopra Planpincieux sono previste limitazioni all'accesso in alcune zone ed è istituito il coprifuoco per i residenti nelle medesime aree. Infine è previsto il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA