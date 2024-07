Argirò (Cva), "lo sviluppo delle rinnovabili è un'occasione storica"

Un'"occasione storica": così Giuseppe Argirò, amministratore delegato della Compagnia valdostana delle acque (Cva) ha definito la possibilità di sviluppo industriale legato alle energie rinnovabili durante il forum "Renewable Thinking" a Saint-Vincent.

"Le sfide del contrasto al cambiamento climatico e della transizione energetica - ha spiegato - impongono che si crei consapevolezza sull'importanza e sul valore strategico che riveste lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. Gli operatori sono pronti a fare la loro parte, mettendo in campo investimenti importanti che però devono essere sostenuti da certezze giuridiche e procedure semplificate. Lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili pone il Paese per la prima volta nella condizione di migliorare la propria sovranità ed autonomia energetica e quindi la propria sicurezza nazionale".

"Contestualmente - ha aggiunto - si può cogliere una straordinaria opportunità di sviluppo industriale importante per costruire una filiera produttiva e professionale che può assumere una leadership a livello europeo, creando peraltro insieme le condizioni per un approvvigionamento energetico per famiglie e imprese molto più competitivo dell'attuale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA