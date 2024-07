Testolin, "priorità è portare mezzi nelle zone alluvionate"

"E' partito il confronto con le comunità. Quello di oggi era un momento per capire le esigenze e le criticità. E' necessario portare al più presto i mezzi per poter effettuare i lavori di ripristino delle infrastrutture, soprattutto in Valnontey. Altri mezzi saranno portati a Epinel entro lunedì mattina. Occorre inoltre mettere in sicurezza la fornitura di energia elettrica e valutare il rilancio del paese dal punto di vista turistico". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, salito a Cogne con la giunta regionale per fare il punto della situazione dopo l'alluvione dello scorso fine settimana.

"Abbiamo fatto tutto assieme al territorio. Sono in corso serie valutazioni dopo la proposta della ministra Santanché di portare i turisti a Cogne in elicottero, faremo un comunicato stampa congiunto in merito. Abbiamo anche valutato le situazioni delle maestranze della ristorazione e alberghiere per garantire la cassa integrazione legata allo stato di calamità e rafforzare le misure a favore dei lavoratori" ha aggiunto. Inoltre "bisogna trovare soluzioni per le strade che portano ad alcune aziende e agli alpeggi, e occorre intervenire anche sulla sentieristica.

Dal punto di vista sanitario è sempre garantito un presidio". Per il futuro - ha concluso Testolin - "stiamo facendo delle valutazioni per un collegamento alternativo che possa esserci in caso di necessità".



