Maltempo, in Valle d'Aosta nuovi temporali nel fine settimana

"Sabato nuvolosità irregolare con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi, dalle ore centrali e fino a domenica mattina, poi in graduale miglioramento". Sono le previsioni dell'ufficio meteorologico della Regione Valle d'Aosta per il prossimo fine settimana. "Per il fine settimana - si legge nel bollettino - una depressione scende in Europa, favorendo un paio di passaggi frontali, associati a rovesci, anche temporaleschi. Dalla fine di domenica e fino a martedì l'alta pressione, lentamente, riprende piede migliorando le condizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA