Manes chiede Stato di emergenza per Valle d'Aosta

Il deputato valdostano Franco Manes ha chiesto al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la Valle d'Aosta dopo l'alluvione dello scorso fine settimana. La richiesta è stata avanzata in un intervento alla Camera. "L'evento alluvionale di questo fine settimana - ha detto - ha nuovamente evidenziato la vulnerabilità della Valle d'Aosta e del Canavese in Piemonte. Le Alpi, con un surriscaldamento quasi doppio rispetto alla media globale, sono un vero e proprio indicatore dei cambiamenti climatici che ci attendono. Sollecito un intervento con urgenza, con misure e fondi adeguati a sostenere le opere iniziali per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi, e per sostenere le innumerevoli attività imprenditoriali del settore commerciale, del comparto turistico alberghiero e agricolo che si sono venute a trovare in difficoltà".

"E' necessario in maniera assoluta ripristinare l'accessibilità alla vallata di Cogne e a Cogne. Un'eccellenza delle Alpi nord occidentali. Un paese con innumerevoli strutture alberghiere e di ristorazione. La porta d'ingresso al Parco Nazionale del Gran Paradiso e garantire a Cervinia nella Valtournenche, idonei mezzi per ripristinare le infrastrutture interessate dai fenomeni, come anche i danni derivanti dallo straripamento della Dora Baltea, nella valle centrale" ha concluso Manes.



