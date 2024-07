Musumeci, Valle d'Aosta non ha ancora deliberato stato calamità

"Non abbiamo ancora definito come aiutare e sostenere chi è stato particolarmente colpito, perché dalla Regione Valle d'Aosta non è ancora pervenuta la richiesta dello stato di calamità, ma è normale che sia così, la quale deve essere deliberata dal governo regionale, accompagnata da una dettagliata relazione per consentire al Consiglio dei ministri di poter deliberare dopo una istruttoria del nostro dipartimento di Protezione civile e verificare quali le risorse destinare per i primi interventi". Così il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, a Sky Tg24.

