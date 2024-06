Cogne isolata, restano 250 persone da evacuare

Sono ancora 250 le persone che devono essere evacuate in elicottero dalla vallata di Cogne, isolata dopo che ieri le esondazioni del torrente Grand Eyvia hanno danneggiato l'unica strada di accesso, la regionale numero 47. Le operazioni riprenderanno domani. Oggi, grazie all'impiego di diversi velivoli, ne sono state portate a valle circa 500.

L'amministrazione comunale fa sapere che sono in corso i lavori di ripristino dell'acquedotto, danneggiato dalle esondazioni dei corsi d'acqua. L'acqua potabile è disponibile presso il parcheggio del cimitero, in piazza e nelle fontane pubbliche di Gimillan ed Epinel. Restano problemi su linee internet e telefonia.

Il comune invita le persone a limitare gli spostamenti sul territorio e ricorda che il presidio medico resta attivo 24 ore su 24 come quello della stazione dei carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA