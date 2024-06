Rapina impropria in un bar, un arresto a Saint-Vincent

Un uomo marocchino di 32 anni, senza documenti e senza fissa dimora, è stato arrestato a Saint-Vincent con l'accusa di rapina impropria in un bar.

Ieri pomeriggio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha rubato denaro dalla cassa e dal portafogli della donna che gestisce il locale, un migliaio di euro in tutto. Per entrare in azione ha approfittato di un momento in cui la barista si era allontanata dalla cassa.

La donna però si è resa conto del furto, tentando quindi di bloccare il ladro. Lui l'ha spintonata e ne è nato uno scontro, fino a quando il malintenzionato è riuscito ad allontanarsi dal bar, prima di essere fermato dai carabinieri.

Il pm Francesco Pizzato ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere, dove l'uomo già si trova.





