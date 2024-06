I carabinieri del Gruppo Aosta stamane hanno eseguito tre misure cautelari per detenzione di droga ai fini di spaccio. A due cittadini italiani è stato notificato l'obbligo di dimora, un terzo invece è in carcere. I militari hanno inoltre sequestrato 20 grammi di droga e circa mille euro in contanti.

Le misure cautelari sono state richieste dalla procura di Aosta e disposte dal giudice per le indagini preliminari.





