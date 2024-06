Sport e qualità della vita per attrarre medici in Valle d'Aosta

La Regione Valle d'Aosta e l'Usl hanno partecipato al 51/o Congresso nazionale Sirm (Società italiana di Radiologia medica e interventistica) intitolato 'The Next Generation' con uno stand nella sede Mi.co a Citylife, a Milano. L'evento, inserito nel primo congresso congiunto dell'area radiologica, diagnostica e interventistica, ha riunito circa 8.000 medici radiologi specialisti, tra cui radiologi, medici nucleari e radioterapisti, offrendo un'opportunità di condivisione e sviluppo professionale.

Lo spazio allestito è stato dedicato ai punti di forza della Valle d'Aosta, con un focus particolare sullo sport.

"Con l'intento di attrarre professionisti a lavorare in Valle d'Aosta, abbiamo colto l'occasione del congresso per presentare la nostra regione come un luogo ideale non solo per la qualità della vita, ma anche per l'avanguardia tecnologica nel Dipartimento di Diagnostica per immagini e le collaborazioni di alto profilo su cui l'Azienda investe", spiega Massimiliano Natrella, direttore della struttura complessa Radiologia dell'ospedale Parini di Aosta. "L'interesse - prosegue - è stato ancora superiore a quello che avevamo immaginato. Abbiamo raccolto numerosi contatti con colleghi di molte regioni e lanciato le basi per nuove collaborazioni. Viviamo e lavoriamo in una regione splendida, dove fare sport e stare all'aria aperta in una natura incontaminata sono la normalità.

Aggiungendo che la nostra struttura ospedaliera è competitiva per tecnologie e esperienza su casi legati allo sport, lo scenario merita di essere raccontato, e promosso. Come abbiamo fatto".

Durante il congresso, lo stand valdostano ha potuto contare sulla presenza degli atleti Samuela Comola e Francesco De Fabiani, raggiunti dal presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, e dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, premiato al convegno per il suo contributo alla promozione dello sport e della salute.

"La partecipazione del nostro reparto di Radiologia del dottor Natrella ad un congresso di tale levatura rafforza il continuo impegno che con l'azienda Usl è volto ad attrarre professionisti qualificati e ad instaurare collaborazioni strategiche con altre realtà italiane ed europee, fondamentali per mantenere e migliorare continuamente i servizi sanitari offerti ai nostri cittadini", commenta l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi. "La Valle d'Aosta - aggiunge l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques - con la sua bellezza naturale e le sue infrastrutture turistiche di alta qualità, è una meta ideale non solo per i turisti appassionati di sport ma anche per professionisti che vogliono vivere ogni giorno queste opportunità".



