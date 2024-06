Storia del pensiero politico, una 'summer school' all'Univda

Dal 26 al 28 giugno l'Università della Valle d'Aosta e l'Associazione italiana di storia del pensiero politico organizzano una summer school destinata a dottorandi in storia del pensiero politico provenienti da tutta Italia. Si svolgerà in Strada Cappuccini 2/A ad Aosta e sarà aperta anche agli studenti dell'Ateneo e all'intera cittadinanza, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

"Attraverso una serie di lezioni magistrali - si legge nella presentazione - la scuola offrirà la possibilità di un confronto con i metodi e i contenuti della disciplina, in relazione ai diversi periodi storici in cui si è sviluppato il pensiero politico". È previsto che anche che i dottorandi dell'ultimo anno illustrino le proprie ricerche dialogando con i docenti.

Docenti dsaranno i professori Furio Ferraresi (Università della Valle d'Aosta), Paulo Butti de Lima (Università di Bari), Silvia Rodeschini (Università di Firenze), Giovanni Giorgini (Università di Bologna), Maria Pia Paternò (Università di Napoli Federico II), Marta Ferronato (Università di Padova), Gianluca Briguglia (Università di Venezia), Davide Cadeddu (Università di Milano Bicocca), Stefano De Luca (Università di Napoli-Benincasa) e Francesco Tuccari (Università di Torino).



