Aosta, al via soggiorni marini per giovani da 6 a 15 anni

In attesa che la struttura di Pinarella di Cervia torni a disposizione (nel 2025), si svolgeranno a Cesenatico e a Marina di Massa i soggiorni marini per giovani dai 6 ai 15 anni organizzati dal Comune di Aosta.

Nel primo caso i ragazzi saranno ospitati nell'Ostello sul maro dal 5 al 14 agosto, nel secondo caso alla Torre Marina dal 17 al 25 agosto. In entrambi i casi sono disponibili 30 posti e le iscrizioni partiranno dal 21 giugno. I prezzi variano da un minimo di 150 a un massimo di 550 euro per 10 giorni in base all'Isee. "L'amministrazione ha investito per coprire fino al 70% delle spese per le famiglie meno abbienti" ha spiegato l'assessore alle politiche giovanili, Samuele Tedesco. A gestire i soggiorni sarà la Cooperativa Indaco. Info su www.comune.aosta.it.



