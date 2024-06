Svizzera, sedicenne americana cade su sentiero e muore

E' morta dopo essere caduta per centinaia di metri in seguito di una scivolata su un sentiero.

L'incidente è avvenuto domenica mattina sul sentiero delle "Gorges Mystérieuses", vicino a Trient, sulle alpi svizzere. Lo ha comunicato la police cantonale del Vallese. La vittima, che aveva 16 anni ed era residente negli Stati Uniti, era assieme ad un'amica e ai suoi genitori. Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, il corpo senza vita della giovane è stato trovato nel letto del fiume "The Trient". I soccorritori hanno dovuto recuperare con l'elicottero anche il padre dell'amica, che era sceso lungo la scarpata per cercarla ed è rimasto bloccato su una parete rocciosa.



