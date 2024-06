Mongiovetta chiusa, Fdi "approssimazione della Regione"

"L'ufficializzazione della gratuità annunciata a meno di 60 ore dalla chiusura totale del tratto della strada statale 26 conosciuta come 'Mongiovetta', dovuto a lavori programmati emersi dall'ombra per la diffusione pubblica dell'ordinanza che ne ha fatto ai media Fdi Vda a soli sei giorni dallo stop dimostra l'incredibile approssimazione con la quale la Regione affronta i temi legati alla mobilità sul proprio territorio così come la sua oggettiva inconsistenza nelle relazioni con i vari interlocutori come, in questo caso, Anas e Sav". Così in una nota Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta.

"Riteniamo - prosegue - che trattandosi di attività ampiamente programmate la Regione, oltre ad evitare concreti rischi di inconvenienti per intoppi burocratici dell'ultimo minuto, rimpalli tra le parti e disagi alle amministrazioni locali interessate tenute all'oscuro, avrebbe dovuto relazionarsi con congruo tempo d'anticipo con le parti coinvolte (Anas e Sav di cui è azionista) per questi lavori e far sentire forte la sua voce per indirizzare l'effettuazione degli stessi, in tutto o in parte, in orari notturni oppure 24 ore su 24 per ridurre drasticamente i tempi d'intervento o ancora in un periodo dell'anno più consono, alternativo a quello individuato a ridosso degli spostamenti turistici estivi che riteniamo molto più impattanti rispetto al traffico generato dai flussi scolastici".

"Quanto accaduto riguardo alla Mongiovetta - aggiunge Zucchi - ci induce a porre la massima attenzione per l'avvio del cantiere tra Arnad e Bard sempre sulla Ss 26 che comporterà per un lungo periodo di tempo forti disagi per la circolazione in bassa Valle che dovranno essere previsti dettagliatamente e limitati al massimo livello possibile".



