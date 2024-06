Giro Next Gen, al via la corsa rosa per Under 23

Inizierà domenica 9 giugno con una cronometro di 8,8 chilometri tra Aosta e Saint-Christophe la caccia al successore del norvegese Johannes Staune-Mittet, vincitore nel 2023 della prima edizione del Giro Next Gen.

Il via del primo ciclista è previsto alle 12,50 dal piazzale della telecabina Aosta-Pila. L'arrivo è posto in piazza della Repubblica dove l'ultimo dei 174 corridori arriverà alle 16.

Sabato 8 giugno, dalle 18,15 all'interno del parco della nuova Università della Valle d'Aosta, è in programma la 'Team presentation'. Tra le 29 squadre al via spiccano 14 formazioni legate a Uciworldteams e Uciproteams tra i quali la Visma - Lease a Bike Development, che cercherà di difendere il titolo conquistato 12 mesi fa, e la Uae Team Emirates Gen Z, squadra devo del vincitore del Giro d'Italia, lo sloveno Tadej Pogacar.

Al via anche la Nazionale italiana.

In gara anche il ciclista valdostano Etienne Grimod.

Diciannove anni, di Gignod, già campione del Mondo juniores ad Inseguimento a squadre, difende i colori della Biesse-Carrera.

Lunedì 10 giugno, alle 13,15, è in programma la prima tappa in linea del Giro: Aymavilles - Saint-Vincent di 107 chilometri.

Suggestivo lo scenario scelto per il via: il parco del Castello del XIII secolo ospiterà le operazioni del foglio firma dei ciclisti. La frazione, lunga 107, toccherà Courmayeur prima di ridiscendere su Arvier da dove inizierà l'ascesa al Col d'Introd. Discesa su Aymavilles e nervosa sezione sino a Saint-Vincent dove i corridori transiteranno prima del circuito finale con lo strappo della Côte de Champ-de-Vigne e il successivo arrivo in Viale Piemonte a Saint-Vincent.

Martedì 11 giugno, infine, il Next Gen lascerà la Valle d'Aosta. La tappa Verrès-Pian della Mussa di 134 chilometri scatterà alle 12 dal centro del paese.

La copertura televisiva è prevista su Raisport Hd che proporrà ogni giorno una differita, mentre il canale Discovery+ trasmetterà la corsa live e on demand. Notizie della corsa rosa Under 23 sono riportate sui siti: Gironextgen, Gazzetta.it, e sui canali social Youtube, Facebook e Dailymotion del Giro d'Italia.



