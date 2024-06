Carlotta Marricco vince il talent letterario Incipit offresi

Carlotta Marricco, videomaker ventiseienne valdostana, è la vincitrice della nona edizione di Incipit offresi, talent letterario itinerante che ha percorso 15 tappe in sei regioni italiane (Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Campania, Lazio). Le è stato assegnato un premio in denaro di 1.500 euro.

Valdostano è anche Simone Torino, il vincitore della 37/a edizione del Premio Italo Calvino, assegnato martedì 4 giugno, secondo classificato alla scorsa edizione di Incipit Offresi.

Gli altri premi assegnati dall'edizione 2024 di Incipit Offresi: la seconda classificata che riceve un premio in denaro di 750 euro è Sandra Puccini da Quarrata-Pistoia (Pistoia), vincitrice anche del Premio Miraggi e L'Indice. Il Premio Circolo dei Lettori è stato assegnato a Riccardo Nigra, il più giovane concorrente (20 anni), di Venaria Reale (Torino). Il Premio Pagina 37 all'imprenditrice Bianca Brotto da Manerba del Garda (Brescia). Il Premio Italo Calvino a Mauro Bennici di Nichelino (Torino). Il Premio Golem al 64enne Luigi Callegaro di Torino e, infine, il Premio Leone Verde a Carlotta Marricco.

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca civica multimediale di Settimo Torinese. In otto anni - fa sapere l'organizzazione in una nota - Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10 mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA